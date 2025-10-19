Un’altra rissa tra extracomunitari, che è iniziata sulla strada per Acate, è proseguita con inseguimento fino alla stazione ferroviaria di Vittoria. A darne notizia il giornalista Gianni Di Gennaro sul proprio profilo Facebook. Sul posto le forze dell’ordine per cercare di capire che cosa è accaduto. Episodi che continuano a ripetersi con una certa frequenza. In questo caso non si ha ancora contezza di quante siano le persone coinvolte. Un’altra rissa si era verificata appena ieri sera in centro ad Acate. Anche in quel caso sono volate botte da orbi.