La trasmissione “Fuori dal coro”, in onda su Rete 4, si è occupata ieri sera del caso Vittoria e, in particolare, della presenza di immigrati che è ormai diventata preponderante nel centro storico in orario serale. Nel servizio a firma di Angela Camuso, si racconta che la sera, già dalle 7,30, si vedono girare solo immigrati, tutti di sesso maschile. Sono state fatte sentire alcune voci tra cui quella di un migrante che dice di essere a Vittoria da sette anni senza alcun permesso di soggiorno, quindi da clandestino. Un altro afferma di averlo il permesso di soggiorno, ma scaduto. E poi le voci di alcuni vittoriesi che sostengono che la microcriminalità sia aumentata, soprattutto i furti nelle abitazioni. Insomma, è stato dipinto un quadro complesso ed è stato messo in evidenza come la percezione della sicurezza sia ai minimi termini.