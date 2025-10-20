Il Lions Club Ragusa Host ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno sociale con una cerimonia carica di emozioni e significati, svoltasi presso la suggestiva cornice de “Le Gramole”. Un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche e civili, soci, amici e ospiti, testimoniando la vivacità e la forza del club.

Nel suo discorso introduttivo, la presidente Carmen Occhipinti (nella foto sopra durante l’intervento) ha saputo trasmettere con parole incisive la profondità dell’impegno Lions e il valore della comunità: “Parlare oggi di apertura dell’anno sociale, potrebbe sembrare fuori luogo. Dopo tre mesi di attività intense possiamo dire che la nostra nave ha già lasciato da tempo il porto. Abbiamo mollato gli ormeggi e siamo in mare aperto, con le vele spiegate verso un nuovo anno di impegno, di avventure e di servizio”.

L’intervento della presidente ha sottolineato l’importanza di fermarsi, anche solo per un istante, per riflettere su ciò che si sta costruendo insieme, con dedizione e passione. “Un enorme grazie va all’area medica del nostro club“, ha aggiunto, evidenziando il successo delle attività svolte durante la settimana della salute mentale e del benessere, caratterizzate da convegni e iniziative concrete sul territorio. Occhipinti ha tracciato un entusiasmante panorama delle attività future, evidenziando iniziative come il Progetto Martina, Viva Sofia, il Banco Farmaceutico, la Giornata del Diabete, fino ai service dedicati all’ambiente e all’educazione civica per le nuove generazioni.

“I Lions possono – e devono – essere anche una forma di leadership educativa“, ha dichiarato con convinzione, richiamando il motto del presidente internazionale: “Lead to Serve – Serve to Lead”, per sottolineare come la vera leadership si esprima attraverso il servizio e l’esempio. Durante la cerimonia è stato svelato il gagliardetto del Club per l’anno sociale in corso, raffigurante la Cattedrale di Ragusa, simbolo di radicamento e valori duraturi, accompagnato dal numero 68, a testimonianza degli anni di storia e impegno del Lions Club Ragusa Host.

La presidente ha concluso il suo discorso con parole che sono allo stesso tempo un augurio e un impegno per tutti i soci: “Uniti da lealtà, guidati da integrità, sorretti dall’amicizia: serviamo insieme”. Con questa visione condivisa, il Lions Club Ragusa Host si appresta a vivere un anno ricco di iniziative, fortemente radicato nel territorio e mosso da valori autentici. Un anno che si preannuncia straordinario, all’insegna del servizio e della solidarietà.