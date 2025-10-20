Sarà il dottor Gaetano Sisalli, anche con l’ausilio di una collaboratrice, a occuparsi della redazione della perizia psichiatrica su Mariano Barresi, il pensionato 70enne, condannato in primo grado dalla Corte di Assise di Siracusa alla pena di trent’anni di reclusione per avere ucciso la cognata Rosalba Dell’Albani, a marzo del 2023. L’omicidio della 51enne avvenne a Giarratana, in via Andrea Costa, mentre la donna assisteva l’anziana madre, ormai defunta, al piano terra dello stabile abitato dalle sue sorelle, una delle quali sposata (oggi separata) all’omicida. L’espletamento dell’incarico servirà a comprendere se, come richiesto dalla difesa, Barresi era capace di intendere e volere quando commise il delitto. Le operazioni peritali prenderanno il via il 6 novembre. L’incarico è stato conferito oggi dalla Corte d’assise d’appello di Catania.