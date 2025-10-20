Si chiude con l’integrale archiviazione il procedimento a carico di un imprenditore agricolo di Modica, inizialmente coinvolto in un accertamento della Guardia di Finanza di Ragusa (Compagnia di Modica) per presunta percezione indebita di contributi comunitari.

A comunicarlo è l’avv. Gianluca Zaccaria, difensore dell’imprenditore, specificando che l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha disposto l’integrale archiviazione del procedimento di recupero e la chiusura della posizione debitoria.

Il provvedimento, adottato in data 23 luglio 2025, fa seguito e si conforma all’ordinanza cautelare del Tar Sicilia – Sezione di Catania del 4 luglio 2025.

L’esito del procedimento ha di fatto riconosciuto la validità del titolo di conduzione e la piena correttezza dell’operato dell’imprenditore agricolo modicano.

Secondo la nota del legale, nessun indebito è dunque risultato a carico dell’imprenditore, cui sono state immediatamente restituite le somme precedentemente recuperate da Agea per compensazione.

I fatti furono resi noti lo scorso 19 marzo a seguito dell’accertamento della Guardia di Finanza. Il nuovo provvedimento ha scagionato l’imprenditore.