Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10,30 sulla ex strada provinciale 17 (Vittoria-Scoglitti), nei pressi della rotatoria di contrada Cicchitto Gaspanella, un tratto noto per la sua pericolosità. Lo scontro ha coinvolto una Ford C-Max con targa estera e una Ford EcoSport. Due i feriti: una ragazza di circa 20 anni, passeggera della C-Max, con escoriazioni agli arti e un lieve trauma cranico, e un anziano di 72 anni, conducente dell’EcoSport, con contusioni al torace e alle gambe. Entrambi sono stati medicati sul posto dal 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Vittoria, dove sono stati dimessi dopo controlli.

Secondo la polizia municipale, intervenuta per i rilievi, la C-Max avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso, colpendo frontalmente l’EcoSport. Le cause sono in corso di accertamento, con possibili fattori come distrazione o condizioni scivolose della strada a causa delle recenti piogge. I vigili del fuoco hanno rimosso detriti e fluidi oleosi, mentre il traffico è stato deviato fino alle 13, con code fino a 2 km verso Scoglitti.

L’episodio, il primo grave del 2025 su questo tratto, riaccende l’attenzione sulla sicurezza della ex Sp 17, teatro di numerosi sinistri mortali negli ultimi anni (foto Franco Assenza).