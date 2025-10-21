Anche la provincia di Ragusa sarà rappresentata alla Finale Nazionale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico 2025, in programma a Rieti nei giorni 24, 25 e 26 ottobre. A gareggiare tra i 53 finalisti sarà Biagio Mezzasalma, studente della classe 2D dell’Istituto “Crispi-Vetri” di Ragusa, accompagnato dalla docente Nicoletta La Rosa.

La partecipazione del giovane disegnatore è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto cinque scuole del territorio – “Crispi-Vetri”, “Berlinguer” e “Maria Schininà” di Ragusa, “S. Marta – E. Ciaceri” di Modica e “P. Camarinense” di Santa Croce Camerina – con il supporto dei rispettivi docenti referenti. Fondamentale anche il contributo dell’azienda La Rosa Metalli che, insieme all’Istituto Comprensivo “Crispi-Vetri”, ha coperto parte delle spese necessarie per permettere a Biagio di rappresentare il territorio alla finale nazionale.

Un gesto reso possibile anche grazie alla visibilità che il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Catia Pasta hanno dato sui rispettivi social e sui media locali, suscitando entusiasmo e orgoglio in tutta la comunità.

Il Campionato, ideato dal professor Fabio Macchia nel 2015, ha coinvolto quest’anno oltre 31.000 studenti da 53 province italiane. La finale di Rieti sarà arricchita da una mostra aperta al pubblico (“Segni di precisione, tracce di emozione”) e si concluderà sabato 25 ottobre con la cerimonia di premiazione al Cinema Teatro Moderno, trasmessa anche in diretta streaming su YouTube: https://www.youtube.com/live/JgTCYrSY7KM?si=56OJ13Ftq8VpyV4g

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Rieti e dall’IC “Egnazio Danti” di Alatri, in collaborazione con enti e istituzioni scolastiche e professionali locali, con il patrocinio della Fondazione Renzo Piano e dell’Agenzia Spaziale Europea che premierà il vincitore con un viaggio alla sede ESA in Belgio.