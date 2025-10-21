In occasione della Settimana della Pace, i Lions Club della VIII Circoscrizione – Zone 21 e 22 del Distretto 108Yb Sicilia si riuniranno domenica 26 ottobre, dalle ore 9,30 alle 11, presso la suggestiva Pagoda della Pace di Comiso per celebrare l’evento “Costruire Ponti di Pace”.

L’iniziativa, promossa dal presidente di Circoscrizione Luigi Bellassai, sarà un importante momento di incontro e riflessione dedicato alla promozione dei valori universali di pace, dialogo e cooperazione tra i popoli, principi fondamentali dell’impegno lionistico a livello internazionale.

All’evento prenderanno parte il vicegovernatore distrettuale Walter Buscema, i presidenti di Zona Giuseppe Valvo (Zona 22) e Biagio Ciarcià (Zona 21), insieme ai presidenti dei Club: Carmen Occhipinti (LC Ragusa Host); Daniela Marchi (LC Vittoria); Sonia Calabrese (LC Modica); Stefania Carpino (LC Scicli Plaga Iblea); Rosario Alescio (LC Comiso Terra Iblea); Giovanni Ascone (LC Ragusa Monti Iblei).

Un momento speciale sarà dedicato all’intervento di Gyosho Moroshita, monaco buddhista custode della Pagoda della Pace, che condividerà un messaggio di armonia e fratellanza, valori che da decenni rendono questo luogo un simbolo di pace. Il presidente di Circoscrizione Luigi Bellassai ha dichiarato: “Celebrare la Settimana della Pace alla Pagoda di Comiso significa ribadire il nostro impegno per un mondo libero dai conflitti. La Pagoda, simbolo europeo del disarmo e del dialogo interculturale, è il luogo ideale per riaffermare la missione dei Lions: costruire ponti di pace, solidarietà e rispetto reciproco. In un’epoca segnata da divisioni, noi scegliamo di unire”.

L’incontro dei Lions Iblei alla Pagoda della Pace si inserisce nel contesto della Lions Peace Week, iniziativa internazionale che ogni anno mobilita milioni di soci nel mondo con l’obiettivo di diffondere una cultura di pace e cooperazione attraverso il servizio e la testimonianza attiva.