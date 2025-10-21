Domani, mercoledì 22 ottobre, si terrà presso i saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, la prima giornata di formazione sul tema dei contratti pubblici, organizzata dalla Prefettura di Ragusa in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito dei percorsi formativi organizzati annualmente dal Ministero dell’Interno – strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e motore del loro processo di rinnovamento – è rivolta al personale dell’Amministrazione civile dell’Interno e degli Enti locali e mira ad approfondire le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare con riferimento alle tematica del responsabile unico del progetto e del direttore dell’esecuzione del contratto.

Docente del corso, che si completerà con la seconda giornata formativa prevista per il successivo 5 novembre, è il dr. Vito Antonio Bonanno, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale.