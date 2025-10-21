L’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ragusa si dota di un defibrillatore. Ieri pomeriggio, nella sede di via Nicastro, nel capoluogo ibleo, è avvenuta l’inaugurazione dell’importante strumento “salvavita” seguita da un breve corso all’utilizzo tenuto dal dottore Sebastiano Tiralongo. “Si tratta di una iniziativa alla quale tenevo moltissimo – ha affermato il presidente dell’ordine Roberto Zelante-, da tempo il nostro ordine ospita di frequente iniziative che richiamano molte persone, era quindi importante potersi dotare di un defibrillatore da poter utilizzare immediatamente del caso di emergenza. Tra l’altro- continua Zelante- si tratta di un’ iniziativa a tutela dell’intero circondario, questa zona ha un’altissima densità di abitanti e qui accanto c’è anche una Chiesa molto frequentata”.

“E’ scientificamente provato – ha aggiunto Sebastiano Tiralongo- che la presenza dei defibrillatori riduce notevolmente il rischio di decessi. Avere conoscenza di questo strumento e sapere come utilizzarlo correttamente in caso di necessità, in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari, può salvare una vita”.