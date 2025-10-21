Una donna è stata travolta da un’auto questa mattina a Vittoria all’incrocio tra le vie Giacomo Matteotti e Vicenza. Secondo le prime testimonianze, pare che la donna avesse appena accompagnato i figli a scuola e stava attraversando la carreggiata.

Il conducente del mezzo, una Opel, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi.

La malcapitata ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per ulteriori controlli. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha riportato alla luce quanto accaduto, sempre a Vittoria, qualche settimana fa. In quel caso fu una insegnante ad essere investita da un’auto pirata la cui conducente è stata poi rintracciata dalla Polizia Locale