Sarà discussa il prossimo 12 novembre dal consiglio comunale, a palazzo Bruno di Belmonte, con inizio seduta alle 15,30, la mozione di sfiducia in danno del sindaco Innocenzo Leontini (nella foto). La mozione è stata presentata da 10 consiglieri comunali di opposizione sui sedici presenti in aula. E’ stato il presidente del consiglio comunale Giambattista Genovese a fissare la data.

ùSe la mozione protocollata lo scorso 15 ottobre venisse approvata, il sindaco sarebbe costretto a dimettersi e decadrebbe anche il consiglio comunale. Arriverebbe un commissario straordinario nominato dalla Regione. E’ la seconda mozione di sfiducia nel giro di 9 mesi presentata a palazzo di città, la prima non ottenne il supporto necessario e dunque fu bocciata dopo un lungo dibattito in aula. Stavolta i numeri sembrano esserci anche se bisogna considerare che il Comune di Ispica andrà alle elezioni durante la primavera del prossimo anno. La situazione finanziaria dell’ente attualmente in dissesto è una delle cause che hanno spinto i dieci consiglieri di opposizione a presentare la sfiducia.