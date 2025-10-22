I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del business della droga, hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne albanese gravemente indiziato del reato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i militari dell’Arma, nel corso di un servizio predisposto nelle ore pomeridiane, hanno notato un insolito e intenso andirivieni nelle vicinanze di un’autovettura con a bordo un individuo, rimasta a lungo parcheggiata in una via di scarso transito veicolare, nel centro storico del capoluogo ibleo.

I carabinieri hanno scelto di non avvicinarsi per un controllo immediato e, per non destare sospetti nell’occupante del veicolo, hanno dato inizio ad una osservazione a distanza che ha permesso agli investigatori dell’Arma di documentare dapprima diverse cessioni di sostanza stupefacente e solo a quel punto di procedere all’identificazione del guidatore e alla perquisizione dell’autovettura.

Ben 15 le dosi di cocaina rinvenute ancora in suo possesso, anche queste già pronte per essere cedute, per un totale di 10 grammi e altre 7 dosi di crack confezionate. In tasca al giovane sono state trovati 230 Euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto delle cessioni di droga appena fatte, denaro che è stato sottoposto a sequestro.

Considerate le circostanze, il 28enne di origine albanese è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Esperite le formalità di rito, l’arrestato è stato associato al carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In virtù del principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità dell’odierno indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.