Momenti di paura questa mattina nella chiesa del Carmine, in via Cairoli, dove il parroco don Nunzio Samà è stato aggredito da un uomo che si sarebbe introdotto nel luogo di culto con la scusa di volersi confessare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – descritto dai testimoni come una persona con gravi disagi sociali – avrebbe raggiunto il sacerdote nella sacrestia, dove sarebbe poi scoppiata una colluttazione. Don Samà è stato colpito di striscio all’addome, probabilmente con un’arma da taglio, riportando una ferita fortunatamente non grave. A dare l’allarme è stata una fedele presente in chiesa, che ha sentito le urla del parroco e si è precipitata in suo aiuto. Subito dopo, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il sacerdote in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele. Don Samà è stato medicato e sottoposto a una TAC, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

La chiesa, aperta in quel momento per l’adorazione, si è presto riempita di residenti e commercianti della zona, accorsi per capire cosa fosse accaduto. Tra loro molta apprensione e incredulità per un gesto così violento compiuto in un luogo di preghiera.

Sul posto stanno operando i carabinieri del Reparto Territoriale, che hanno avviato i rilievi e stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della chiesa e delle attività vicine per individuare il responsabile, che si sarebbe allontanato subito dopo l’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire il movente: secondo quanto trapela, l’uomo avrebbe potuto pretendere del denaro dal sacerdote, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.