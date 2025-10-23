Ha aperto i battenti, nei giorni scorsi, a Modica, la nuova sede di Al.Ma. Dance, scuola affiliata al comitato provinciale Csen Ragusa, della maestra Annalisa Abbate e del presidente Riccardo Armenia. La nuova struttura, che si trova in via San Francesco d’Assisi n. 8, ha cercato da sempre di concretizzare un intento, quello di trasformare la solita scuola di danza in una vera e propria attività legata allo stare bene ballando. Le varie discipline coordinate dalla maestra Abbate mettono al centro di tutto il genere femminile, dai 3 ai 90 anni: dalla fit dance kids al “Balla e snella dimagrire ballando” sino ad arrivare alla novità di quest’anno, il “Ballo antiage”, vale a dire ringiovanire ballando (nella foto da sinistra Cassisi, Abbate, Monisteri e Armenia).

Durante la cerimonia di inaugurazione il sacerdote don Paolo Buttiglieri ha fatto proprie le parole di Don Bosco quando ha sottolineato che l’allegria deve essere al centro di tutto. Il sindaco Maria Monisteri si è detta veramente molto orgogliosa ed entusiasta del fatto che a Modica si faccia attività sportiva di questo genere soprattutto al femminile. Erano presenti anche la presidente del consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo, e il presidente del Csen provinciale di Ragusa, Sergio Cassisi, che hanno da sempre sposato le iniziative di questi due giovani operatori del mondo sportivo così come hanno fatto le innumerevoli persone presenti al momento inaugurale. “Complimenti e in bocca al lupo alla maestra Abbate e al presidente Armenia – ha chiosato Cassisi – Le donne hanno e continueranno ad avere il proprio punto di riferimento”.