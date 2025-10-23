Prosegue senza sosta, nel Compartimento Marittimo di Pozzallo, l’attività di controllo lungo l’intera filiera ittica, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima di Catania.

Nella giornata di ieri, il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo ha svolto una mirata operazione di vigilanza all’interno dell’area portuale, con particolare attenzione ai mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici.

Durante l’attività, i militari hanno individuato un soggetto intento a trasportare circa 250 chilogrammi di prodotto ittico privo della documentazione necessaria a garantirne la corretta tracciabilità, requisito fondamentale per assicurare la piena tutela del consumatore finale. Al termine degli accertamenti, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il prodotto è stato posto sotto sequestro.

A seguito della verifica sanitaria effettuata dal personale veterinario, una parte del pescato è stata dichiarata non idonea al consumo umano e destinata allo smaltimento, mentre la restante quantità – valutata idonea – sarà devoluta in beneficenza ad associazioni con finalità sociali.

La Capitaneria di porto di Pozzallo conferma che le attività di controllo continueranno con costanza e determinazione, con l’obiettivo di contrastare la pesca e la commercializzazione illecita, salvaguardare l’ecosistema marino e tutelare gli operatori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.