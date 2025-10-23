Prende il via da lunedì una serie di appuntamenti (dureranno quattro giorni, ma non consecutivamente) in cui si celebrerà il 60esimo anniversario dell’istituzione della parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa, da tutti i cittadini conosciuta con l’appellativo di “Gesuiti”. Si comincia dunque il 27 ottobre quando, alle 19,30, ci sarà la catechesi tenuta da don Davide Paglia, assistente regionale adulti di Azione cattolica, che si soffermerà sul tema “Quale parrocchia oggi”. Grazie a questo confronto, sarà possibile per tutti coloro che interverranno dire la propria sulle tematiche più delicate che riguardano la vita parrocchiale per creare un modello di condivisione che sia il più possibile rispondente alle esigenze dei fedeli. Nel corso della settimana, poi, si terranno le celebrazioni che, alla presenza del vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, metteranno in evidenza i contenuti della storia parrocchiale, tra l’altro con la presenza dei vari sacerdoti che hanno svolto il servizio pastorale proprio al Sacro Cuore. “Sono giorni di letizia e di riflessione allo stesso tempo – afferma il parroco, il sacerdote Marco Diara – non dimenticando che quello dei sessant’anni è un bel traguardo. Occorre rilevare che stanno andando avanti i lavori per restituire alla comunità e ai fedeli una chiesa ristrutturata secondo canoni più moderni e rispondenti alle esigenze dei fedeli. Intanto, l’iconica cupola della nostra chiesa è stata già riqualificata e continua ad attirare l’attenzione di tutta la cittadinanza. Queste giornate ci serviranno a definire quali le linee guida per il futuro della parrocchia”.