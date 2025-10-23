L’intitolazione è un riconoscimento al contributo dato da Carlo Cesarato al calcio ragusano e siciliano.

La decisione è stata formalizzata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 26/05/2025, su proposta avanzata da un gruppo di ex atleti che con Cesarato hanno condiviso la squadra o da lui sono stati allenati, nonché da amici e appassionati sportivi della città in condivisione con la famiglia.

“È un gesto sentito e doveroso – dichiara l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – verso un uomo che ha incarnato i valori dello sport e amato la nostra città. Un’azione simbolica, mentre prosegue il piano di interventi che riguardano il nostro stadio: dopo il rifacimento della copertura proprio della tribuna centrale, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli spogliatoi – interventi che hanno permesso di mantenere agibile e in funzione l’impianto – e dopo la rigenerazione dei seggiolini, la ripitturazione della tribuna B, la riorganizzazione della manutenzione del manto erboso, e ulteriori vari interventi di manutenzione, siamo infatti al lavoro per la presentazione di un progetto che possa migliorare ulteriori aspetti dello stadio e della sua fruibilità come mi è stato suggerito direttamente dai tifosi.

Parallelamente, come da mesi, continuo a seguire con costante attenzione nel rispetto del lavoro altrui l’iter societario in corso e i relativi assetti che ne seguiranno, i quali saranno comunicati dai diretti interessati al completamento di questa fase.

La cosa più importante resta quella di sostenere i nostri colori e riempire di euforia una tribuna che da questa domenica avrà un nome a cui tutti siamo legati”.