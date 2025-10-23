Ancora una rissa questa sera in centro storico a Vittoria. Questa volta due uomini, sulla cui nazionalità non si ha ancora una certezza, sono venuti alle mani, dando vita a un episodio che ha reso necessario l’arrivo della gazzella dei carabinieri. L’episodio è accaduto in via Cavour, all’altezza con via Cacciatori delle Alpi. I contorni della vicenda sono ancora tutti da decifrare anche se sui social i commenti si sprecano. Il consigliere comunale Alfredo Vinciguerra parla della necessità di un urgente piano speciale per l’intero centro storico. E c’è chi invoca l’intervento dell’esercito.