Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica, spiega: “Ieri sono stato a Roma per l’incontro tecnico nazionale dedicato alla candidatura a Bandiera Blu 2026. Un passaggio fondamentale per tutti i Comuni impegnati nella tutela del mare e dell’ambiente che ho seguito assieme al consulente ambientale Dario Modica. È stato un confronto ricco di spunti e aggiornamenti sui requisiti e le procedure per la conferma del prestigioso riconoscimento. Sono passate poche settimane dalla fine dell’estate e siamo già al lavoro con impegno e visione per la prossima stagione balneare, con l’obiettivo di garantire qualità, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Un segnale concreto dell’attenzione che la nostra Amministrazione dedica al nostro territorio e al futuro delle nostre spiagge. A Roma c’erano anche altri comuni della provincia insigniti della Bandiera Blu. Con loro abbiamo discusso come segno di una collaborazione sempre più forte per valorizzare sinergicamente la costa iblea”.