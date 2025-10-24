Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, hanno arrestato un minore di 17 anni trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, l’equipaggio di una volante ha notato il giovane, noto per i suoi pregiudizi, il quale, alla vista degli agenti ha mostrato segni di agitazione, per cui gli agenti gli hanno intimato l’alt per procedere al controllo.

Il giovane, invece di fermarsi, ha tentato la fuga appiedato; è stato inseguito e raggiunto dagli operatori, ma, prima di essere bloccato, si è disfatto di alcuni involucri, contenenti sostanza stupefacente tipo hashish, gettandoli tra le sterpaglie, poco dopo recuperati dagli agenti.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriore stupefacente, complessivamente 77 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione, e la somma di 80 euro, in banconote di piccolo taglio.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il minore è stato denunciato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.