Inizia il Tour de Force del Modica Calcio che in queste settimane sfiderà formazioni big del nostro campionato. Si inizia questa domenica con il Niscemi, una formazione quadrata e ben messa in campo, che fin qui ha già raccolto un buon bottino in campionato con una grande prova casalinga contro la Messana.

Il Modica Calcio arriva a questa gara con un buon ruolino di marcia e in una buona condizione fisica, dopo la prima settimana di allenamenti al Pietro Scollo. Tutto il gruppo a disposizione di mister Raciti, ad eccezione del solo Maimone, con il gruppo che ha raggiunto già un’importante maturità e una buona dose di entusiasmo.

Il Niscemi, dal canto suo, ha un’ottima rosa e questa è gestita nel migliore dei modi da mister Comandatore. La formazione gialloverde arriva da un ottimo risultato in casa della Leonfortese, dove si è imposta con un netto 3-0, reduce dalla vittoria casalinga contro la Messana. L’entusiasmo sicuramente non manca e la gara contro una big arriva al momento giusto per confermare il proprio stato di forma. Sicuramente la carta mette a confronto due formazioni con valori diversi, ma è sempre il campo a dare i dettami di una sfida e questi saranno molto equilibrati.

Vediamo allora i convocati di mister Raciti per la sfida di Domenica alle 15:00 presso lo Stadio Comunale “Pontelongo” di Niscemi:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Alioto, Torres, Bonanno.