Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trasmesso al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

La richiesta si colloca nell’ambito degli interventi previsti per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo pari a 3.811.920,97 euro.

Nello specifico, la proposta trasmessa riguarda interventi mirati al miglioramento della sicurezza su alcuni tratti delle strade provinciali SP 13 e SP 14, alla manutenzione straordinaria delle SP 5 e SP 55, e all’allargamento di un tratto della SP 51 “Modica – Passo Gatta”. Tutta la documentazione tecnica e amministrativa, compresi i progetti esecutivi, i verbali di verifica, lo schema di validazione e la bozza di bando per l’affidamento dei lavori, è stata regolarmente allegata alla richiesta.

Contestualmente, il Libero Consorzio ha comunicato la disponibilità immediata di ulteriori progetti già cantierabili, che potranno essere presentati qualora la Regione rendesse disponibili nuove risorse nell’ambito dello stesso decreto. Si tratta di interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria sulla SP 60, su tratti delle SP 37 e SP 31, nonché del completamento dell’allargamento della SP 51, già oggetto del primo finanziamento richiesto.

L’Amministrazione conferma la propria disponibilità a trasmettere, su richiesta, tutta la documentazione progettuale e amministrativa relativa anche a questi ulteriori interventi, ribadendo l’impegno a migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità provinciale. “La sicurezza stradale ha informato questa Amministrazione sin dall’insediamento, guidando ogni scelta in tema di viabilità e infrastrutture. La programmazione trasmessa alla Regione, per un importo complessivo di oltre 3,8 milioni di euro, rappresenta un ulteriore passo concreto verso l’obiettivo di una rete stradale più sicura, efficiente e adeguata alle esigenze del territorio. Grazie alle professionalità del settore tecnico, l’Ente ha presentato progetti completi, immediatamente cantierabili, ed è pronto a proporne altri qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

Entrando nel dettaglio, gli interventi indicati come assolute priorità per il territorio sono:

– Miglioramento della sicurezza della circolazione nella S.P. 13 Beddio – Tresauro – Piombo e nella S.P. 14 Castiglione – Tresauro, III stralcio, per un importo di euro 800.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n. 5 “Vittoria – Cannamellito – Pantaleo”, per un importo di euro 700.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n. 55 “Giarratana – Noto”, per un importo di euro 700.000,00

– Lavori di allargamento della S.P. 51 “Modica – Passo Gatta” dal km 1+300 al km 2+300, per un importo di euro 1.611.920,97

Gli ulteriori progetti cantierabili sono i seguenti:

– Lavori di sistemazione della S.P. n. 60 dal km 8+600 al km 9+100 (corrispondente al tratto km 6+950 – km 7+500), per un importo di euro 1.600.000,00

– Lavori di manutenzione straordinaria in vari tratti della S.P. n. 37 “Scicli – Santa Croce” e della S.P. n. 31 “Scoglitti – Alcerito”, per un importo di euro 1.600.000,00

– Completamento dell’allargamento della S.P. 51 “Modica – Passo Gatta” dal km 1+300 al km 2+300, per un importo di euro 3.400.000,00