Vi siete ricordati che oggi è tornata l’ora solare. Le lancette dell’orologio sono tornate indietro di un’ora nel corso di questa notte, dalle 3 alle 2. Nei sette mesi di ora legale che stanno per chiudersi, secondo Terna, c’è stato un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Mentre è caduta nell’oblio da sette anni, come un orologio fermo, la proposta della Commissione europea di abolire l’avvicendamento, era stata presentata nel 2018.

Gli smartphone e i dispositivi digitali si sono adeguati da soli, mentre bisognerà ricordarsi di cambiare l’ora ai dispositivi analogici.