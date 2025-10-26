Cerimonia lunedì alle 17 per i 111 anni di Rosaria Martorana. Una vita vissuta tra i più importanti eventi del secolo scorso e degli odierni anni duemila, dalla prima guerra mondiale alla pandemia da Covid-19, passando per lo sbarco dell’uomo sulla luna.

Eppure è rimasta sempre al passo con i tempi nonna Rosaria, tant’è che ancora non rinuncia a qualche videochiamata con i nipoti ed i pronipoti. Purtroppo nessuno dei suoi quattro figli è oggi in vita. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa in onore di Rosaria nella residenza per anziani “Casa Insieme” di Ragusa, in cui la stessa vive tuttora, a cui sono stati invitate le autorità locali (tra cui il vescovo Giuseppe La Placa e ilsindaco Peppe Cassì) che, negli anni passati non hanno voluto fare mancare il proprio affetto alla simpatica nonnina.

La signora Rosaria, infatti, non solo è attualmente la persona più anziana nella città iblea, ma si colloca al primo posto nella classifica regionale ed ai primi quindici posti in quella dei supercentenari d’Italia.