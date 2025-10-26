Ragusa piange la scomparsa dell’ex tappezziere Pietro Dalleo. Aveva 72 anni. Lascia tre figlie e la compagna. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa dell’Ecce Homo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa piange la scomparsa dell’ex tappezziere Pietro Dalleo. Aveva 72 anni. Lascia tre figlie e la compagna. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa dell’Ecce Homo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica