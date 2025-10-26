Incidente stradale questa sera sulla Sp 18 lungo la strada che da Vittoria conduce a Santa Croce Camerina. Un’auto di grossa cilindrata si è scontrata con una supermoto. Gravissime le condizioni del centauro che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi. Sembra che le sue condizioni siano disperate. Sul posto le forze dell’ordine per cercare di definire la dinamica dell’incidente (foto Assenza).