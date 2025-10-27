Cinquant’anni fa, nel settembre del 1975, entrava in vigore la riforma del diritto di famiglia, una pietra miliare nella storia giuridica italiana che ha sancito la piena parità tra uomo e donna e ha rafforzato la tutela giuridica dei figli, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio. Un cambiamento epocale che ha trasformato profondamente la società e la normativa italiana. Per celebrare questo importante anniversario, l’Ordine degli avvocati di Ragusa, il Consiglio notarile di Ragusa e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa hanno promosso un evento formativo di grande rilievo, ospitato presso la sede del Tribunale di Ragusa.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi, e del presidente dell’Ordine dei commercialisti, Maurizio Attinelli, che hanno sottolineato l’importanza della riforma nella costruzione di una società più equa e giusta. Il convegno ha visto la partecipazione di illustri relatori: il prof. Giovanni Di Rosa, ordinario di Diritto Civile all’Università degli Studi di Catania, che ha approfondito il tema delle Relazioni affettive e forme familiari, offrendo una riflessione sui mutamenti intercorsi nel panorama sociale e giuridico; il dott. Massimo Pulvirenti, presidente della sezione civile del Tribunale di Ragusa, che ha analizzato con rigore gli Aspetti processuali legati al diritto di famiglia; la dottoressa Maria Carmela Scifo, presidente del Consiglio notarile di Ragusa, che ha illustrato i Rapporti patrimoniali e la ricchezza familiare, evidenziando le implicazioni notarili nella gestione delle risorse tra i membri della famiglia; il dott. Daniele Manenti, past president dell’Ordine dei commercialisti di Ragusa, che ha concluso con un intervento brillante su Famiglia e gestione dei rapporti patrimoniali: profili fiscali nell’esperienza giuridica italiana, fornendo un quadro chiaro delle dinamiche fiscali connesse al diritto di famiglia. A coordinare i lavori, con competenza e passione, l’avv. Emanuela Tumino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa e promotrice dell’evento, che ha gestito con maestria l’organizzazione e la moderazione del convegno, favorendo un dibattito ricco di spunti e riflessioni. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di formazione giuridica di alto livello, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future in materia di diritto di famiglia.