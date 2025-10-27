Gli uomini della scientifica sono al lavoro a Marina di Modica per verificare la dinamica che ha portato alla morte di un uomo, sui 30 anni, trovato impiccato nei pressi della bambinopoli (nella foto) di Marina di Modica. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 7 di questa mattina da due persone che stavano passeggiando sul posto e che hanno notato il corpo dell’uomo morto presumibilmente nella notte. La persona deceduta non avrebbe con se documenti, ma sarebbe di nazionalità italiana. Le forze dell’ordine stanno quindi lavorando anche per risalire all’identità dell’uomo. L’accaduto ha tutte le caratteristiche di un suicidio, ma saranno gli inquirenti ad accertarlo.