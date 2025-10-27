Tragedia questa mattina nella frazione balneare di Marina di Modica, dove un uomo di 46 anni, Sergio Cannata (nella foto), è stato trovato privo di vita. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno constatato il decesso e avviato gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze dell’accaduto. Sergio Cannata lascia la moglie e tre figli piccoli, una famiglia ora piegata dal dolore e dal peso di una perdita improvvisa. A Pozzallo, paese d’origine dell’uomo, è partita una raccolta fondi per sostenere le spese e offrire un aiuto concreto alla famiglia. Numerosi cittadini e associazioni si stanno mobilitando per contribuire, in un gesto di solidarietà che testimonia la vicinanza della comunità in questo momento di profondo lutto. L’intera provincia di Ragusa si stringe attorno ai familiari di Sergio, ricordato da chi lo conosceva come una persona onesta, riservata e dedita al lavoro.