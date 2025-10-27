Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, sottolinea che cosa succederà nelle prossime ore. “Domani, martedì 28 ottobre, alle ore 7,30, riaprirà l’asilo nido comunale di via Muzio Scevola e accoglierà 39 bambini fino ai tre anni di età. Una notizia importante, attesa da molte famiglie, frutto di un lavoro costante e accurato portato avanti in questi mesi. La procedura di affidamento della gestione, pubblicata a seguito di un avviso comunale, ha visto la partecipazione di due cooperative – Pueri di Palermo e Iride di Scordia – con cui c’è stato un percorso di coprogettazione che ha permesso di costruire un modello di continuità educativa. La gestione avrà durata biennale, con possibile proroga per ulteriori ventiquattro mesi, così da garantire stabilità e qualità all’attività educativo-didattica, evitando ogni volta di ripetere procedure complesse e dispendiose. Nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, la nostra Amministrazione e i rappresentanti delle cooperative hanno incontrato il personale e le famiglie, avviando il proficuo dialogo che pone le basi di una vera e propria alleanza educativa, indispensabile per la serenità dei bambini. Sono stati completati gli adempimenti necessari per rendere la struttura pienamente funzionale: pulizia e scerbatura degli spazi esterni, verifica degli impianti, sistemazione degli arredi e controllo delle condizioni di sicurezza. L’Asilo nido è pronto ad aprire le porte e per questo vogliamo ringraziare il dirigente del settore, i tecnici e tutto il personale che con professionalità e dedizione hanno seguito ogni passaggio, rendendo possibile un risultato atteso da tempo”.

“L’apertura del ‘nido’ – ancora il primo cittadino – rappresenta il segno di un mese importante per Modica; un novembre che vedrà il concretizzarsi di numerosi progetti e servizi che abbiamo costruito con serietà, metodo e spirito di squadra e non solo per la scuola. L’anno scolastico, per tutti gli istituti del primo ciclo, è partito regolarmente: le attività di piccola manutenzione e di scerbatura sono state completate; il servizio di trasporto scolastico è pienamente operativo; così come la mensa e l’assistenza Asacom è garantita a tutti gli alunni che ne hanno diritto. È un lavoro ordinario, ma fondamentale, che richiede coordinamento e dedizione quotidiana da parte di tutti gli uffici e degli operatori comunali. Nei prossimi giorni, apriremo il Centro diurno Sacro Cuore, un servizio di grande valore sociale atteso da tempo dalle famiglie e dai ragazzi con disabilità. Anche in questo caso, come per l’asilo nido, la gestione sarà affidata per ventiquattro mesi, prorogabili, per assicurare continuità e stabilità. Il Centro offrirà un percorso quotidiano che comprenderà la mensa e laboratori pomeridiani, in un’ottica di accoglienza, inclusione e sostegno concreto alla vita delle famiglie. Sul fronte delle opere pubbliche e delle infrastrutture sportive, l’Amministrazione sta portando a compimento altri interventi molto attesi. I lavori all’Asilo nido di Gianforma sono in dirittura d’arrivo e gli uffici stanno già predisponendo l’acquisto degli arredi, così da poter programmare in tempo l’apertura prossima”.

“Parallelamente, siamo pronti per la riapertura del Pietro Scollo – prosegue Monisteri – che sarà finalmente riconsegnato alla nostra Città completamente rigenerato e riqualificato. Un risultato raggiunto con impegno, determinazione e non pochi sforzi economici e amministrativi, che restituirà a Modica uno spazio di qualità e di immagine per l’intera Città e verso cui la nostra Amministrazione si è spesa davvero tanto. Entro novembre, vogliamo riaprire anche la piscina comunale. È un altro tassello importante di una strategia che punta a restituire alla città spazi di socialità, salute e benessere, in una logica di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio del nostro Ente. Sul fronte dei servizi ambientali, approveremo fra qualche giorno la proposta definitiva del nuovo Bando Rifiuti, con la relativa documentazione tecnica. Un passaggio fondamentale per migliorare la qualità del servizio, rafforzare l’efficienza della raccolta e ottimizzare la gestione complessiva del ciclo dei rifiuti.

Novembre è per noi un traguardo simbolico, perché in poche settimane si stanno concretizzando risultati che sono il frutto di mesi, talvolta di anni, di lavoro silenzioso e costante: l’apertura dell’asilo nido, l’attivazione del Centro diurno, la riapertura del Pietro Scollo e della piscina comunale non sono solo opere o servizi ma segni tangibili di una Modica che cresce, che si prende cura di chi ci vive e che guarda avanti con fiducia. Ringrazio tutti coloro che, negli uffici e sul territorio, con competenza e senso di responsabilità, stanno contribuendo a questo percorso di rinascita e di efficienza amministrativa. Modica sta tornando a essere un punto di riferimento e continueremo a lavorare con la stessa determinazione… per non fermarci qui!”.