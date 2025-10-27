Primo sorriso per il Frigintini Calcio, i rossoblu surclassano la Sommatinese con Giurdanella e doppio Lo Magno

Frigintini Calcio 3

Sommatinese 1

Marcatori: pt 44′ Giurdanella, st 18′ Lo Magno, 43′ Lo Magno, 45′ Pulci

Frigintini Calcio: Caruso, Hegazi (20′ st Sortino), Macauda, Floriddia, Cicero, Amato, Cavallo (6′ st Lo Magno), Savarino, Orazio Modica (29′ st Tommaso Iemmolo), Vitale, Giurdanella (33′ st Ragusa). A Disp: Giovanni Iemmolo,Sortino, Anthony Modica, Caruso. All. Ciccio Di Rosa.

Sommatinese: Giardina, Brancato, Tavella, Pulci, La Cognata (44′ st Flavio Graci), Noto, (5′ st Pira), Bamba, Giarrana ((5′ st Puccio), Michele Graci (16′ st Coscaru), Cantavenera, Traore. A Disp: Di Gregorio, Terrana, Castellino, Vaccaro. All. Mauro Miccichè.

Arbitro: Lorenzo Schiavone di Siracusa

Assistenti: Giuseppe Malpasso di Siracusa e Giuseppe Di Blasi di Ragusa

Meritato successo del Frigintini Calcio che al “Barone” batte nettamente al di la del risultato finale la Sommatinese e incassa i primi tre punti della stagione.

I ragazzi di Ciccio Di Rosa, sono scesi in campo con la giusta grinta e la determinazione necessaria per mettere in difficoltà la formazione di Miccichè che ha subito tantissimo la freschezza fisica dei rossoblu modicani.

Alla fine il successo poteva anche essere più ampio, ma l’importante per l’undici capitanato da Salvo Vitale era interrompere l’emorragia di sconfitte e ci sono riusciti ampiamente.

“Noi abbiamo avuto la forza di sorridere sempre anche dopo le quattro sconfitte – dichiara con soddisfazione Ciccio Di Rosa – il martedì con lo staff e tutta la squadra dopo ogni sconfitta la nostra forza è stata quella di allenarci sempre con il sorriso inteso come voglia di dare sempre il massimo e guardare la nostra coscienza e con il mio staff siamo stati bravi a dare positività a tutto il gruppo che finalmente ha reagito. Ovviamente non era una cosa scontata, ma siamo felicissimi perchè oggi ce lo siamo meritati. La nostra – continua – è una vittoria di gruppo perchè tutto quello che si può fare di positivo la domenica si costruisce durante la settimana, quindi oggi il merito non va solo a chi a giocato, ma a tutto il gruppo che dal martedì al venerdì lavora al massimo,come io e lo staff pretendiamo,perchè ogni prestazione domenicale, sia essa individuale o collettiva e frutto di un lavoro fatto con serietà,voglia e atteggiamento da parte di tutti. Ovviamente sono felicissimo per Diego Lo Magno che entra e fa doppietta, ma sono felicissimo per noi inteso come squadra. Ora – conclude Ciccio Di Rosa -dobbiamo continuare con questo spirito e con l’atteggiamento avuto oggi e la voglia di fare la differenza anche individualmente. Questo è quello che predichiamo dall’inizio della preparazione, poi i risultati sono andati diversamente, ma noi dobbiamo essere più forti dei numeri finali che spesso e volentieri cambiano i giudizi. Da martedì ci sarà nuovamente da lavorare per migliorarsi giorno dopo giorno”.

Felice per la doppietta anche Diego Lo Magno che festeggia così la convocazione con la Rappresentativa Regionale.

“Sapevamo che la partita non era facile e che come in ogni partita di questa categoria bisognava lottare e dare il massimo – spiega il giovane rossoblu – io e i miei compagni lo abbiamo fatto per tutto il match e penso oggi si sia visto e la mia doppietta ho contribuito alla vittoria della squadra. Ringrazio i miei compagni di squadra e il mister e tutta la società che mi sta dando questa possibilità di avere questo minutaggio in questo campionato. La convocazione in rappresentativa – continua – è una bella emozione, ma ripeto il merito di questi risultati ottenuti è soprattutto del mister. Spero di dare sempre il massimo e di migliorare perchè la squadra è forte, siamo giovani, ma sappiamo che abbiamo delle grandi potenzialità sia individuali, sia di squadra e se io, Samuele e Angelo siamo stati chiamati in Rappresentativa, credo che tutti gli altri avranno la possibilità magari più avanti perché se lo meritano anche loro. Mi auguro che questo successo – conclude Diego Lo Magno – possa essere la scintilla per cambiare in meglio la nostra stagione, perché ci alleniamo con impegno e questa vittoria spero possa darci la spinta per ottenere i punti necessari per salvare la categoria”.