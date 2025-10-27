La comunità di Scicli piange la scomparsa dell’avvocato Pino Pitrolo (nella foto), deceduto all’età di 64 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 6 dicembre). Il professionista era stato colpito da un ictus qualche giorno fa, evento che ne aveva reso necessario il trasferimento in una struttura sanitaria a Catania.

Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate e il decesso è sopraggiunto poche ore fa, lasciando nel dolore familiari, amici e colleghi. L’avvocato Pitrolo era una figura molto nota e stimata nel panorama forense e nella sua città natale.

La notizia ha destato profonda commozione a Scicli, dove l’avvocato Pitrolo era conosciuto e apprezzato per la sua attività professionale e il suo impegno. Era il padre di don Andrea Pitrolo.