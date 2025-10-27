Incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 tra lo stradale Alcerito Sp 18 e il bivio per contrada Berdia, una delle arterie principali in cui si canalizza il flusso di braccianti agricoli verso la fascia trasformata. Una moto con in sella due agricoltori ha perso, a quanto pare, il controllo per le precarie condizioni del manto stradale. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze di Vittoria e Scoglitti. Le loro condizioni in fase di valutazione. Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo (foto Assenza).