Giornata di alto profilo istituzionale e culturale quella vissuta a Modica in occasione della visita ufficiale della Governatrice del Distretto 211 dell’Inner Wheel Italia Maria Mancuso Guarneri, ospite delle istituzioni cittadine.

A Palazzo della Cultura, si è svolta una cerimonia dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali, culminata con l’inserimento nella sezione di incarti speciali del museo del cioccolato di Modica IGP, di una tavoletta dedicata all’anno sociale Inner Wheel 2025-2026 del Distretto 211 . In tale occasione, alla Governatrice è stato conferito un attestato di merito per il suo contributo alla promozione del cioccolato di Modica Igp.

A seguire, a Palazzo San Domenico, la Governatrice è stata accolta dal Sindaco Maria Monisteri, dalla presidente del consiglio comunale Mariacristina Minardo, dall’editor distrettuale Beatrice Antoci, dalla Presidente del Club Inner Wheel di Ragusa Contea di Modica, Maria Agosta, e da un gruppo di socie. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di dialogo e condivisione sui valori del servizio, della cultura e dell’impegno femminile nel tessuto sociale.

La visita ha confermato il forte legame tra istituzioni, territorio e associazionismo, celebrando il Cioccolato di Modica IGP come ambasciatore di cultura, tradizione e innovazione.

La visita a Modica si è conclusa con un incontro con tutto il Club Inner Wheel di Ragusa Contea di Modica.