Si è svolta oggi, in un clima di profonda partecipazione istituzionale e cittadina, la cerimonia di inaugurazione del “Largo delle Capitanerie di Porto”, nuovo spazio urbano dedicato ad una Istituzione che da sempre garantisce la sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino e il presidio delle coste italiane nel 160° anniversario di costituzione. Alla cerimonia hanno preso parte il contrammiraglio Raffaele Macauda, direttore marittimo della Sicilia Orientale, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata, Luigi Vincenti insieme alle principali Autorità Civili e Militari della provincia di Ragusa, il rappresentante del Prefetto Giuseppe Ranieri, Rossella La Terra, il Presidente del Libero Consorzio, le Forze dell’Ordine e le istituzioni locali, le classi dell’istituto Giorgio La Pira e dell’Istituto Rogasi, il Presidente dell’Autorità Portuale e il cluster marittimo.

Il sindaco di Pozzallo ha espresso grande orgoglio per l’intitolazione, sottolineando il profondo legame tra la città e il mare e il ruolo strategico del porto pozzallese. Il Largo, situato in una zona centrale della città diventa così simbolo tangibile della gratitudine della comunità verso le donne e gli uomini della Guardia Costiera, che ogni giorno operano con dedizione e competenza.

Al termine della cerimonia, il contrammiraglio Macauda è stato ricevuto a Palazzo La Pira. Un momento particolarmente significativo, dato il forte legame dell’ammiraglio con la città che gli ha dato i natali. Durante l’incontro, sono stati ribaditi i valori della collaborazione tra enti locali e istituzioni marittime, con l’obiettivo comune di valorizzare il territorio e rafforzare la cultura del mare.