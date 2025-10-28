Prestigioso traguardo per due giovani talenti della provincia di Ragusa. Alessia Ansaldi (nella foto), originaria di Giarratana, ed Enrica Boffa (nella foto sotto), di Scoglitti, figurano tra i mille neolaureati italiani che, a Roma, presso la Camera dei Deputati – Palazzo dei Gruppi Parlamentari, hanno ricevuto il “Premio America Giovani per il Talento Universitario” assegnato dalla Fondazione Italia-Usa.

L’onorificenza, che ogni anno valorizza eccellenza accademica e merito, è attribuita in piena autonomia dalla Fondazione sulla base di criteri stringenti: punteggio di laurea, età, media degli esami e curriculum complessivo. A fronte di circa 85.000 laureati in Italia nel 2025, soltanto 1.000 vengono selezionati per questo importante riconoscimento. Oltre alla pergamena ufficiale, ai vincitori e alle vincitrici è offerta una borsa di studio integrale per il Master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un percorso pensato per accompagnare i giovani nel mercato del lavoro globale e nelle sfide dello scenario internazionale.