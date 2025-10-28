Una tragica vicenda ha scosso la quiete di Modica nella mattinata di oggi. Una donna di 80 anni é morta dopo essersi lanciata dal balcone del suo appartamento, situato in via Fontana. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, madre di un noto professionista modicano, si sarebbe lasciata cadere nel vuoto dalla parte retrostante del palazzo in cui viveva. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato inutile. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La notizia si è rapidamente diffusa in città suscitando profonda commozione e dolore nella comunità, dove la donna e la sua famiglia erano molto conosciuti e stimati.