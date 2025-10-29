L’Anas ha avviato degli interventi da stamattina sul viadotto Guerrieri a Modica. Sono, infatti, in corso opere di sondaggio sui blindi per eventuale messa in sicurezza. Tutto ciò che costretto ad istituire il senso unico alternato che, naturalmente, ha determinato lunghe file. Anche di un’ora e mezza. Il tutto si è riversato anche sul centro cittadino dato che gli automobilisti hanno optato per soluzioni alternative. Insomma, un caos in piena regola. La polizia municipale comunica che i lavori procederanno dalle 7,30 alle 16,30 nei giorni 29, 30 e presumibilmente giorno 31 ottobre. La circolazione stradale sarà disciplinata a senso unico alternato per lavori urgenti e non programmati, da eseguire nei giunti delle travi.

Sabato 1 novembre e domenica 2 novembre la circolazione sarà aperta normalmente. I lavori riprenderanno lunedì 3 novembre per ulteriori due-tre giorni.