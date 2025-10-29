Per giovedì 30 ottobre è confermato a Modica, alle 16,30, il preannunciato incontro sociale convocato dalla locale sede dell’Unitre per la presentazione del programma dell’ormai prossimo Anno accademico 2025/2026. L’appuntamento è fissato a partire dalle 16 presso la sala Triberio del palazzo della Cultura nel corso Umberto 149. Alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle altre associazioni operanti in città e nel Terzo settore, l’Università della Terza e delle Tre Età si apre alla città per annunciare l’avvio dell’attività formativa dei corsi e dei laboratori e dei settimanali incontri dei “Giovedì dell’Unitre” ed una serie di attività che coinvolgeranno e impegneranno i soci durante tutto il nuovo anno. Da parte del consiglio direttivo il programma, che comprende diverse escursioni ed alcuni viaggi con diverse interessanti visite guidate, è stato elaborato con un lavoro collegiale e dopo aver coinvolto l’assemblea.

Un metodo già collaudato che mette l’associazione nelle condizioni di rispondere al meglio alle esigenze ed alle richieste dei soci che, in questo modo possono esercitare, se lo vogliono, concretamente il loro protagonismo e partecipare utilmente alla vita dell’Unitre di Modica.

“Il nostro intento – ha voluto sottolineare il presidente Enzo Cavallo (nella foto) – è quello di offrire ai soci una vasta e variegata gamma di iniziative per dare ad ognuno la possibilità di scegliere liberamente. Anche per l’imminente anno accademico cercheremo di fare tutto ciò che le disponibilità avute e le nostre possibilità ci consentono. Il tutto per soddisfare al meglio ed al massimo le esigenze dei nostri soci”.