Nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale sulla Strada statale 115, nel tratto che collega Vittoria a Gela. All’altezza di una nota catena di articoli per la casa, a poche decine di metri dall’incrocio per Acate, una bicicletta e un’automobile si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, rovinato a terra. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso di Vittoria, dove i medici stanno valutando le sue condizioni, che al momento non risultano gravi.

I rilievi, affidati alla polizia municipale di Vittoria, sono ancora in corso e non sono disponibili ulteriori particolari. Secondo le prime informazioni, la persona in sella alla bici sarebbe un cittadino straniero.