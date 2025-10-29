Traffico bloccato a Modica, la polizia municipale ha diffuso una nota per comunicare ai cittadini modicani che “l’amministrazione comunale e la polizia locale è venuta a conoscenza dei lavori emergenziali eseguiti da Anas solo stamattina. Si precisa inoltre, che già alle 8, il comandante della Locale si è attivato con i vertici dell’Anas per trovare migliori soluzioni”.

“È stata già inviata una nota – chiariscono dal comando della polizia municipale – per fare in modo che i lavori si svolgano in ore notturne, mantenendo sul posto dei lavori, personale steward e movieri anziché l’utilizzo dei semafori”.