Consegnati i lavori per l’ampliamento della condotta fognaria in Contrada Billona. In particolare, questo intervento riguarda la realizzazione di circa 800 metri di rete fognante in una zona, la terza fase, dove insistono parecchie abitazioni. L’importo del progetto ammonta a 250 mila euro finanziato con un mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti. L’opera è stata progettata dall’architetto Giovanni Mustaccio che è anche il direttore dei lavori, rup è l’architetto Franco Tirone.

“L’Amministrazione comunale si è fatta carico di risolvere alla radice questo problema in modo da permettere ai residenti dell’area di poter dismettere le fosse imhoff finora utilizzate – ha dichiarato l’assessore ai LL. PP. Roberto Cassibba (nella foto) -. Si tratta di un’opera attesa da tempo dai residenti della zona che, finalmente, va a compiersi. Quindi, un’opera importante che continua il lavoro dell’Amministrazione Schembari finalizzato a migliorare gli standard di qualità di vita nella nostra città. Impegno, quest’ultimo, confermato dagli innumerevoli lavori eseguiti e da quelli in cantiere in tutti i settori e nei vari ambiti della città”.