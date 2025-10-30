Si alza il sipario su una nuova, elettrizzante avventura sportiva. L’Asd Giarratana Volley è pronta a scrivere pagine indimenticabili nel libro della pallavolo iblea, in una comunità che vanta una tradizione gloriosa e una passione che arde ancora forte nel cuore di tutti. Grazie alla visione e al coraggio dei patron Giacomo Puma e Marco Baglieri, prende vita un progetto ambizioso che promette scintille. Nuova dirigenza, staff tecnico rinnovato e un obiettivo chiaro: raggiungere le vette più alte. Si comincia, intanto, con la squadra maschile che disputerà il campionato di Serie C e, poi, con quella femminile che giocherà in D. Nel primo caso, la formazione affidata alle cure tecniche di Gianluca Giacchi giocherà sabato 1 novembre la prima gara ufficiale della stagione, avendo riposato in occasione della giornata d’esordio del torneo, la scorsa settimana. Alle 19,30, sarà di scena sul parquet dell’Us Volley Modica, al geodetico del quartiere Sorda. Inutile dire che si tratta di un match che misurerà da subito le ambizioni dell’intero gruppo.

La femminile, invece, guidata in panchina da Saro Corallo, esordisce nel proprio campionato tra le mura amiche. Sabato alle 17, al palazzetto dello sport comunale, ci sarà la sfida con l’Aurora Volley Siracusa. Anche in questo caso si punta a una prestazione sopra le righe, potendo contare, tra l’altro, sul supporto del pubblico amico. “La società – afferma il presidente Salvatore Pagano – è stata strutturata con modalità da categorie superiori. Perché l’obiettivo che ci poniamo è di guardare avanti in prospettiva e, soprattutto, di crescere. E’ stato, dunque, predisposto un investimento importante che ci dovrà portare il più possibile a evidenziare tutte le qualità che abbiamo già dimostrato di possedere in occasione degli allenamenti congiunti sia con la maschile quanto con la femminile. Non ci sono dubbi che sarà il tempo e, soprattutto, il campo a dirci se le scelte sono state giuste. Di certo c’è che vogliamo assurgere a un ruolo da protagonista. E stiamo tutti remando verso questa direzione”.