Accoltellamento in corso Italia. E’ accaduto questa sera intorno alle 19. L’episodio fa ancora più clamore perché si è verificato in una via centralissima della città. A essere rimasto ferito un cittadino straniero, un egiziano, di mezza età. A quanto pare l’aggressore è un altro cittadino straniero, un connazionale. Le condizioni del ferito, a quanto pare, non sarebbero gravi. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della polizia di Stato che hanno avviato le indagini (notizia in aggiornamento).