Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato Gabriella Chessari condirettrice responsabile della rivista mensile Insieme, organo di informazione della Diocesi di Ragusa.

Gabriella Chessari affiancherà il direttore don Mario Cascone e il lavoro redazionale della rivista, portando con sé una lunga esperienza maturata nel campo della comunicazione sociale e una profonda conoscenza della realtà diocesana in quanto già collaboratrice dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

«Accolgo questa nomina con grande spirito di collaborazione e profonda gratitudine verso il vescovo Giuseppe per la fiducia accordatami – dichiara Gabriella – “Insieme” è per me molto più di una rivista: è un luogo dell’anima, un progetto che mi accompagna da oltre venticinque anni e al quale sono legata da un affetto sincero e duraturo. Metterò a disposizione tutta la mia passione e il mio impegno per continuare a raccontare la vita della nostra Chiesa con autenticità e apertura.”

La Diocesi di Ragusa esprime profonda riconoscenza ad Alessandro Bongiorno, condirettore uscente, per il servizio svolto con dedizione e competenza durante il suo mandato. Il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nella storia recente della rivista. Con questa nuova nomina, Insieme si apre a una nuova fase, nel segno della continuità e del rinnovamento, al servizio della comunità ecclesiale e del territorio.