“L’ennesimo episodio di violenza avvenuto ieri sera nel cuore del centro storico di Ragusa, lungo il centralissimo corso Italia, lascia sgomenti e preoccupati. Non possiamo più ignorare una situazione che sta degenerando e che mette a rischio la sicurezza dei nostri cittadini”. Così si esprime il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, commentando l’accoltellamento avvenuto, di fatto, qualche ora fa.

“Nonostante qualche primo risultato sia stato ottenuto con il monitoraggio delle abitazioni e altre misure di controllo (da noi proposte e realizzate dopo più di un anno da questa amministrazione che le aveva inizialmente bocciate, salvo poi tornare sui propri passi) – prosegue Poidomani – è evidente che questi interventi non sono sufficienti a frenare l’ondata di violenza che sta investendo la nostra città. La sicurezza non può essere relegata a un tema marginale: deve tornare al centro dell’agenda politica e amministrativa”. Fratelli d’Italia aveva già sottolineato in passato, con fermezza, le criticità legate all’aumento di episodi criminosi nelle aree urbane e in particolare nel centro storico di Ragusa. “Abbiamo più volte richiesto un maggiore presidio del territorio e l’installazione di sistemi di videosorveglianza efficaci. Tuttavia, la situazione resta critica e richiede una risposta urgente e coordinata da parte di tutte le istituzioni coinvolte”.

Poidomani conclude con un appello: “Non possiamo attendere che la prossima vittima sia ancora un nostro concittadino. Occorrono azioni concrete, un piano straordinario per la sicurezza urbana e una strategia efficace per ridare serenità ai cittadini di Ragusa. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze di chi chiede, semplicemente, di vivere in una città sicura”.