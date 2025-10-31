Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Ragusa, nell’ambito di una mirata intensificazione dei

controlli del territorio in vista della festività di Halloween, hanno sequestrato 5.500 prodotti e segnalato

amministrativamente 5 titolari di attività commerciali.

In particolare, il piano d’azione, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini, ha consentito di sottoporre a

sequestro amministrativo articoli non sicuri tra maschere, costumi, decorazioni e accessori pronti sugli scaffali

per la vendita, risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali

utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali

sostanze nocive o allergeni.

Per tali fattispecie, i 5 responsabili, operanti a Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo, sono stati segnalati alla

Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un importo massimo di

25.823 euro.

L’operazione di servizio condotta dalla Guardia di finanza iblea conferma il costante impegno del corpo

nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della vendita e distribuzione di prodotti non

conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali.