La società Fc Vittoria annuncia l’ingaggio di Andrea Russotto (nella foto), attaccante ed esterno offensivo, classe 1988, nato a Roma, che da oggi entra ufficialmente a far parte della rosa della Prima squadra.

Giocatore di grande esperienza e talento, Russotto vanta una carriera di assoluto rilievo nel panorama calcistico nazionale e internazionale, avendo militato in numerosi club tra Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D.

Cresciuto calcisticamente tra Italia e Svizzera, ha esordito giovanissimo tra i professionisti con il Bellinzona, vestendo poi le maglie di Treviso (una stagione in Serie A e due in Serie B), Napoli (Serie A), Crotone (Serie B), Livorno (Serie B), Carrarese, Catania, Cavese, Sambenedettese e Catanzaro (Lega Pro), oltre a Siracusa e nuovamente Catania in Serie D, vincendo con entrambe i club i rispettivi campionati e centrando anche una finale playoff di Serie D con la formazione aretusea.

A livello giovanile, Russotto ha vestito tutte le maglie delle Nazionali azzurre, dall’Under 15 all’Under 21, partecipando anche alle Olimpiadi di Pechino 2008 con la Nazionale Italiana.

Calciatore di grande estro, tecnica e carisma, Russotto rappresenta un innesto di assoluto spessore per il progetto tecnico di FC Vittoria, capace di unire qualità, esperienza e mentalità vincente.

Andrea Russotto:

“Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con l’Fc Vittoria. Ho percepito fin da subito la serietà e l’entusiasmo della società e del direttore. Qui si respira un’aria di grande ambizione e voglia di far bene. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati e per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, che so essere molto calorosi e appassionati.”

Giuseppe Restuccia, direttore sportivo FC Vittoria:

“L’arrivo di Andrea Russotto rappresenta un segnale chiaro della direzione che la società sta prendendo. Inseriamo un giocatore di caratura superiore, con un bagaglio tecnico e umano importante, che sarà un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua esperienza, la sua qualità e la sua mentalità vincente saranno un valore aggiunto per tutto l’ambiente biancorosso.”

Con questo importante innesto, Fc Vittoria conferma la volontà di costruire una squadra competitiva e ambiziosa, capace di coniugare esperienza, talento e senso di appartenenza per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.