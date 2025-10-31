Gli agenti della polizia di Stato hanno individuato e ammanettato quello che ritengono l’autore dell’accoltellamento avvenuto giovedì sera in corso Italia (nella foto il luogo in cui si è verificato l’episodio). Si tratta di un connazionale e coetaneo della vittima, un egiziano di 19 anni, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Giovanni Paolo II”. L’episodio fa ancora più clamore perché si è verificato in una via centralissima di Ragusa. Le indagini sono state condotte dagli uomini della Squadra Mobile e della sezione Volanti della polizia di Stato che hanno avviato prontamente le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale a cui spetta il compito di convalidare l’operato degli agenti della Questura di Ragusa. Il reato ipotizzato al momento è quello di tentato omicidio, probabilmente aggravato dai futili motivi che sarebbero alla base del grave episodio.